（中央社記者吳家豪台北2017年7月5日電）好萊塢特效公司數字王國集團今天於香港舉行2017年發布會，宣布新成員加盟，並分享全球業務及大中華區的發展策略，數字王國自主研發的Digital Avatar（數字替身）技術也首次亮相。



多位加盟數字王國董事會成員今天親臨發布會，包括中國中信股份有限公司執行董事、副總經理及執行委員會成員蒲堅、及軟銀中國資本管理合夥人宋安瀾出任數字王國非執行董事。



同時，致力推廣虛擬實境（VR）平台的Facebook前手機及產品合作業務發展副總裁拉吉陵（John Lagerling）獲委任為數字王國獨立非執行董事；魏明則出任數字王國執行董事、董事會副主席兼大中華地區行政總裁。



數字王國指出，此次發布的Digital Avatar（數字替身）技術將原本應用專業電影、遊戲製作的動作捕捉技術進行消費化改造，並首次實現了表情即時捕捉和傳輸的技術突破。



透過數字王國的自研發技術系統，Digital Avatar可以讓消費者僅用一顆消費級攝影鏡頭，就能在虛擬世界中打造自己的客製化數字替身，將原本只存在於B2B（企業對企業）領域的技術以最低成本、最高效率、最佳效果升級應用於B2C（企業對消費者）領域。日後，Digital Avatar將有望為許多應用場景帶來開創性變革，例如電子商務運用和虛擬社交互動等領域。



數字王國董事會主席周永明表示，自2016的VR元年以來，數字王國帶領業界，以VR為創新的重心，推動「科技+娛樂」產業的進一步發展，成就另一次的科技大爆發。



周永明說，過去幾年，數字王國一直努力發揮數字王國團隊的核心價值，讓世界頂級的製作內容、技術及經驗，能夠在北美地區以外的大中華、印度、歐洲等地發揚光大，讓數字王國的一些頂尖技術，例如虛擬人、VR 技術能夠進入一般消費者的應用市場，也將VR直播變成一個能接觸廣大用戶的服務。



周永明表示，今天很榮幸有多位業界精英加入數字王國的董事會，為公司注入新能量，寓意數字王國將「蛻變」?集內容、科技、平台及國際視野的全球VR行業創造者，在嶄新的變化之後，展翅迎接全新的美好未來。



對於數字王國的發展，數字王國行政總裁兼執行董事謝安表示，數字王國在好萊塢屹立24年，這幾年透過管理層和團隊的領導和努力，成功地將傳統的視覺特效公司，蛻變成為一間領先業界的國際企業，運用獨特的視效及虛擬實境技術，成功打開了全球，尤其是大中華地區的市場。



謝安強調，大中華地區是數字王國最重要的目標市場之一，很高興邀得魏明擔任數字王國大中華地區行政總裁，讓管理團隊如虎添翼；透過魏明的專業知識和行業經驗，將為數字王國的管理和營運注入新動力，加上團隊的新思維及創造力為數字王國帶來的蛻變，請大家拭目以待。1060705