（中央社記者韋樞台北5日電）財信傳媒董事長謝金河今天表示，生技類部份個股公司派結合市場派炒股破壞市場，波及其他新藥公司籌資，台灣生技業應該把騙錢的新藥公司趕出市場，有實力的新藥公司才能脫穎而出。



謝金河今天在臉書上發表，他在大英博物館一樓大廳看到一個現代藝術作品，創作者以「Living&Dying」為題，把男人與女人一生吃進肚子堛疑臚@字排開，居然有幾十公尺長，其中女人比男人吃得藥更多。



他從這個裝置藝術作品直接連想過來，也意味了生技產業商機無限。



謝金河指出，生技產業條例通過，讓一大堆分不清楚好壞的生技新藥公司到資本市場搶錢。他不時接到很多高價套牢在基亞(3176)、浩鼎(4174)的投資人詢問，他們用一生積蓄高價搶進買到這兩檔股票怎麼辦？公司結合市場人士大力炒股已重創股民的心，也讓投資人對生技股信心跌落谷底，新藥公司籌資也愈來愈困難。



他說，其實台灣這一輪生技股狂熱，有點像2000年的網路泡沫，當時只要是網路股，股價都大漲，最後只有少數幾家像Amazon ，Priceline.com持續奔馳。



他強調，台灣的生技產業必須把市場炒作的手拿開，把不肖存心騙錢的新藥公司老闆，從市場趕出去，下一個回合，真正有實力的新藥公司才能脫穎而出，他期待新藥業的明星早日破繭而出。1060705