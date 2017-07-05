台鐵萬華車站今（5）日下午3時許發生一起死亡意外，一名62歲林姓男子因故落軌，不幸遭進站的區間車輾斃。

這起意外發生在今日下午3時22分左右，據目擊者指稱，當時台鐵南下1203次區間車即將進站，林男卻在列車進站時突然跳下軌道，火車因煞車不及撞上，警消獲報趕抵現場時，林男已明顯死亡，警方根據在他身上找到的一張傳票，確認死者身分。

警方指出，死者林姓男子是一名街友，患有精神疾病的他雖然戶籍在雲林，但平時都在台北市生活。今年3月間，林男還曾在艋舺公園向另名陳姓街友借100元遭拒，兩人為此發生口角，林男竟將陳男打成重傷，陳男送醫後不治，林男也被依過失致死罪送辦。

警方表示，目前正積極聯繫林男家屬，也會調閱監視器畫面以釐清案發經過。

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