（中央社記者廖禹揚台北2017年7月5日電）美食鍋（電碗、快煮鍋）的便利性深受單身族與學生喜愛。標準檢驗局今天公布針對這類產品的抽樣檢測結果，其中小?、富士電通及晶工等 3廠牌重要零組件不符原技術文件資料。



標準檢驗局今年2、3月於台南地區各電器商行隨機購買10件樣品進行檢測，小?、富士電通及晶工在「重要零組件比對」中不符合原技術文件資料，其中富士電通的「中文標示」也不符規定。但在與使用安全最相關的 5項「品質項目」及「商品檢驗標識」上全數符合規定。



標準檢驗局表示，這次購樣檢驗除針對「溫升」、「漏電流及絕緣耐電壓」、「異常操作」、「穩定性與機構上之危險」及「構造」等共 5項品質項目檢測，同時也對「重要零組件比對」、「商品檢驗標識」及「中文標示」查核。



小?、富士電通及晶工等 3個廠牌產品與原技術文件資料不符的部分，主要為樣品的插接器、電源開關、溫度斷路器、電源線插頭之型號規格、電源線線材種類或供應商、溫度保險絲位置等。



針對這部分不符規定商品，標準檢驗局表示，雖有部分零組件與原技術文件比對不符，但不涉及基本設計變更，將依商品檢驗法規定要求業者申請核准。



此外，富士電通的產品在中文標示上未在說明書標示產品為使用後正常清洗、不可浸水之電器，這部分也會通知報驗義務人在期限內改正標示，若未在限期內改正，將處新台幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰。



標準檢驗局表示，美食鍋商品完成檢驗程序後才得以運出廠場或輸入，檢驗局每年度對市面上流通產品也都訂有市場檢查計畫，為消費者雙重把關。



但標準檢驗局也提醒，民眾選購這類產品時，也應注意選擇購買貼有「商品檢驗標識」的產品，並仔細檢視廠商名稱與地址、電器規格及型號等標示是否清楚，以保障自身權益。1060705