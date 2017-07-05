（中央社記者陳政偉台北2017年7月5日電）6月躉售物價指數（WPI）較去年同月跌1.68%，為8個月新低。主計總處表示，年初景氣刺激國際農工原料價格彈升，但受國際原油與基礎商品供給面增加影響，近期國際農工原料價格放緩。



主計總處表示，6月WPI較5月跌0.12%，經調整季節變動因素後跌0.49%；較去年同月跌1.68%，為第2個月下跌，且為8個月來新低。



主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說，國際原油每桶跌到50美元以下，相對去年6月下跌1.4%，是影響最大的因素。



梅家瑗解釋，就目前為止，因國際景氣維持年初預期，價格呈現彈升的趨勢，但受供給面增加的因素影響，國際農工原料及基礎商品，價格都因此回到平緩。



據主計總處資料，國產內銷物價指數較去年同月漲1.73%，主因基本金屬、金屬製品及化學材料類價格上漲，惟電子零組件類價格下跌，抵銷部分漲幅。



進口物價指數以新台幣計價較去年同月跌2.65%，以美元計價則漲4.27%，主因礦產品類、基本金屬及其製品類與化學或有關工業產品類報價上漲所致。



出口物價指數以新台幣計價較去年同月跌3.57%，以美元計價則較去年同月漲3.29%，主因塑、橡膠及其製品類、基本金屬及其製品類，與化學或有關工業產品類漲幅較大。1060705