（中央社記者吳家豪台北5日電）台灣人創辦的Gululu水精靈入選2017年坎城科技創新節「全球新創團隊」，今年將聚焦台灣，規劃以活潑有趣的舞台劇和遊戲，運用智慧科技協助孩子建立良好的飲水習慣。



全球行銷廣告的最高殿堂坎城國際創意節，因應科技發展對品牌行銷的全面影響，2015年增設坎城科技創新節（Lions Innovation），以數據、科技與創意火花為主題，共收到來自90個國家、5000個公司的參賽申請。在2017年坎城科技創新節，Gululu水精靈脫穎而出，獲選「全球新創團隊」榮耀。



Gululu創辦人江志強來自台灣，今年是二度參加坎城國際創意節，第一次是受邀擔任第60屆互動類創意獎（Cyber Lions）評審委員，也是該類別首位華人評委。



今年江志強以「重新定義創新」為題，分享他從台灣雅虎開始，經歷阿里巴巴集團副總裁、網易副總裁與人人網行銷長、科技領域創投後自行創業，領導跨國團隊，結合物聯網技術與遊戲化互動機制，研發Gululu水精靈智慧互動水壺，促進兒童健康飲水習慣的過程，以及亞洲領頭創新的崛起。



江志強表示，從手機上網時期開始，台灣、韓國、日本、新加坡、中國大陸等亞洲領頭的創新快速發展，遍及行動支付、O2O（虛實整合、大數據、物聯網，愈來愈多產品服務和商業模式為美國、歐洲市場仿效；激烈的競爭培養了亞洲團隊的國際競爭力，全球化的能力更是不容小覷。



江志強認為，創新來自兩個要素，一為跨界，二為跨越；跨界是指不同領域碰撞產生的創意火花，跨越則是指邁向大眾市場的能力，成功的創意產品必須能通過市場的初期檢驗，跨越鴻溝，如Gululu水精靈智慧互動水壺發表後，迅速傳遍20個國家就是最佳例證。



Gululu水精靈智慧互動水壺結合了物聯網科技、遊戲化的互動機制，加上富士康的製造優勢，一同攜手將產品推向國際，2016年於群眾募資平臺Kickstarter首發，獲得早期用戶熱烈迴響。



Gululu水精靈持續與關注兒童健康的品牌、大型動畫公司、國際電信營運商等異業合作，今年將聚焦台灣，規劃以活潑有趣的舞台劇和遊戲，在台灣校園內全面推廣，運用智慧科技協助孩子建立良好的飲水習慣。1060705