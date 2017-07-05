記者陳寶印／桃園報導

為延續地方永續經營的資產博物館的普世價值，國立臺灣歷史博物館、桃園市立大溪木藝生態博物館、祭祀公業法人桃園市江如洋公等五日上午共同合作，將日據時代原出大溪江家的全成牌匾掛回江家公廳，以延續大溪老街與江姓家族的繁盛風華，希望讓後代子孫永記先人的奮鬥史。

據悉，位於大溪和平路和平老街上的全成牌匾，原為大溪江全成商行的店匾，根據落款時間「戊申年仲秋」，可知為一九零八年（明治四十一年）八月的產物，迄今已逾一百一十年，題字者為福建侯官縣人、進士出身的郭曾炘。而大溪江家早從清代以來，培育出多位例贈儒林郎、例貢生，至日治時代，第一位台籍大溪街長江健臣（序坤）也是國學底子雄厚的漢學者。全成牌匾雖為商行之匾，仍顯示江家「書香傳家」的深厚底蘊，而江健臣還是目前農曆六月二十四日迎駕關聖帝君誕辰日神像出巡大溪最熱烈的普濟堂倡建者之一。

據指出，原掛於大溪江家的全成匾，十餘年前輾轉由臺史博取得，目前為博物館藏品，並保存於具國際標準的庫房中。為此，從去年起，由臺史博、木博館及大溪江家三方積極協調合作，經與臺史博協商後，共同認為原匾狀況已無法掛回原址，江家同意由臺史博協助製作仿真品，歷時半年以上時間，仿製之牌匾無論字體與裝飾，均可見與原件相似之神韻。

江家更積極重整公廳，為迎回牌匾而準備。祭祀公業管理人江衍勛先生五日表示，江家對全成牌匾重返公廳充滿期待，希望江家子孫能藉此重緬家族榮耀及認識家族歷史。木博館陳倩慧館長指出全成匾掛回原址，如同採取現地典藏方式，讓物件能在日常生活脈絡中講故事，這也是生態博物館強調的精神。全成牌匾回到大溪，此理念也與大溪木博館推廣現地典藏及家族史相互呼應。

五日的揭匾儀式，除了三方共同主辦教育推廣講座「匾額中的歷史」與「文物修護工作坊」，並希望從文物的歷史研究與保存修護等兩個面向，傳遞共同守護歷史文化資產的理念外，包括市議員楊朝偉、李柏坊和陳治文等均前往共迎該匾的新誕生，而臺史博王長華館長認為，這項別具意義的活動，透過家族、國立博物館與地方博物館共同合作，架構出讓不同專業得以各自發揮的博物館系統，成為彰顯地方傳統、守護國民記憶的具體行動。