記者扶小萍／南投報導

全球氣候條件極端多變，農委會水保局與財團法人國家實驗研究院台灣颱風洪水研究中心，5日共同簽署合作協議備忘錄(簡稱MOU)，共同為開發氣候變遷下水土保持與坡地防減災關鍵技術等相關課題開啟合作的契機。

水保局與颱洪中心同仁將合作無間。

水保局長李鎮洋表示，為因應近年氣候變遷條件下複合型災害的持續影響，目前無法以單一災害及過去的經驗來看待未來複雜的災害型態，跨單位的交流合作就顯得非常重要。雙方透過簽署MOU，積極推動技術合作，有效結合運用雙方資源與技術，共享科技新知與合作成果，以增進跨單位合作的運作績效，並共同參與或辦理國際相關單位的交流等事項。

國研院颱洪中心主任李清勝指出，水土保持局與颱洪中心已有良好的合作基礎，此次雙方簽署合作協議，更加強化彼此間的密切合作關係。藉由學習過去經驗、了解現在需要、規劃未來願景，期望應用前瞻科技降低天然災害的衝擊，幫助台灣民眾學習與大自然共存，過更安心安全的生活。

水保局表示，氣候條件極端多變下，水土保持與坡地防災領域都將面臨全新的衝擊與挑戰，雙方透過簽署MOU，共同尋求面對未來極端災害事件衝擊的因應之道，期能達成落實氣候變遷調適及坡地防減災的具體目標。