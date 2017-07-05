簡嘉慶事業有成 捐資濟助徵屬獲好評台灣好新聞報 (2017-07-05 17:26)
記者陳華興／桃園報導
國軍戮力戰訓本務，備極辛勞，為表達對國軍部隊的支持與肯定，同時也關心眷籍桃園市之役男入營後服役情形，桃園市匯盈工業股份有限公司董事長簡嘉慶先生，日前捐贈現金貳萬元予桃園市軍人服務站辦理國軍官兵眷徵屬急難病困慰問之用。
桃園市軍人服務站長盛其倫5日指出，簡董事長除對國軍的支持與照顧外，每年三節也會配合各工商團體前往部隊慰問，對於提升部隊士氣，助益甚大；另對於有急難病困的家屬也給予相當大的溫暖與安慰，是很另人敬佩與讚賞的善行義舉。
捐贈當日由桃園市軍人服務站站長盛其倫代表接受捐款，對簡董事長的熱忱特別至上最高的謝意，並表示爾後本站在敬軍慰問工作之推行及眷徵屬急難病困的慰問，更是不遺餘力，讓部隊及役男感受地方民間企業的關懷與照顧之意。
簡董事長表示，軍人服務站是家屬與軍隊之間最好的溝通管道，平常協助家屬照顧在軍中服役的子弟兵，讓家長安心、放心，對役政業務推行有相當大的助益，也期許軍人服務站對服務三軍、照顧眷徵屬及軍民橋樑的工作能做得更上層樓。
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