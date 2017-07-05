地方中心／屏東報導

位在屏東縣萬丹鄉以生產塑膠橡膠為主的鳳榮企業公司，5日清晨發生大火，冒出大量濃煙造成空污，縣府團隊已緊急進行現場監測空氣品質及依空污法裁罰，並委由環保署南區環境災害小組採樣化驗。縣府發言人黃建嘉表示，塑膠燃燒後會產生刺激性物質，是否會產生有毒物質尚有待化驗結果，惟有氣道過敏或氣喘病史者儘量避免外出，必要外出請戴口罩，請民眾勿恐慌。

縣府消防局是於5日早上6時55分接獲報案，位於竹林村頂新路的鳳榮企業公司發生火警，消防局派遣萬丹、屏二、新園、竹田、屏東、內埔、麟洛、潮州、東港、麟洛、長治、南州等分隊27車77人趕往搶救。早上7時06分消防人員即到達現場，8時14分控制火勢，至下午13:00仍在處理殘火，消防隊全面戒備中。

黃建嘉指出，據業者現場指稱，其塑膠棧板的原料為聚乙烯(PE)及聚丙烯(PP)，參考行政院環保署物質安全資料表說明，上開物質燃燒產生主要空氣汙染物為一氧化碳及懸浮微粒，並不會產生戴奧辛，一氧化碳於開放空間會被分解成二氧化碳，且研究指出一氧化碳對於人類沒有致癌性。

衛生局也請教行政院南區毒災應變隊針對此次萬丹火警監測外釋氣體，經儀器檢測為CO及PM10（懸浮粒子），因氣體會分解並稀釋，對附近居民健康沒影響，但有氣道過敏或氣喘病史者請儘量避免外出，必要外出請戴口罩。

由於現場塑膠棧板燃燒，產生大量濃煙，因濃煙已明顯有空污問題，先由環保局依空污法第31條規定開罰，可處新台幣10萬元至100萬元罰鍰。為求慎重起見，環保局並請求環保署化學局啟動技術支援小組進行火災現場空氣品質監測，另環保局也攜帶不鏽鋼採樣桶等空品監測儀器至現場持續進行空氣污染物監控及採證工作，相關檢測報告預計一周內出爐。

此外，環保局委由專業環保顧問公司進行初步模式模擬，依空氣汙染物懸浮微粒的擴散結果，敏感受體區域為位於屏東市公館地區的空軍醫院，公館國小及公正國中等區域。環保局已協請高雄市環保局支援調派空氣品質監測車於屏東市公館地區的空軍醫院進行二天的空品品質監測作業，以持續掌握萬丹地區空氣品質狀況。

環保局表示，屏東地區現值夏季吹南風季節，有利空氣汙染物擴散條件，參考本縣萬丹新興國小及屏東空氣品質測站數據顯示，皆為良好等級，依據行政院環保署監資處針對未來36個小時的軌跡預測，屏東探空1000公尺上空增強為10公尺/秒正南風，模擬未來72小時汙染均往北傳，對萬丹當地居民影響有限。