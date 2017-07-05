記者李梅金／台中報導

龍井地政事務所為響應林佳龍市長「志工首都」政策，結合龍井區農會志工的資源，公私協力回饋居民，4日與龍井區農會簽署「志工夥伴協定」，自簽署日起由農會每年引入2名志工加入龍井地政活力志工隊廣擴服務範圍。

4日的儀式由臺中市龍井地政事務所主任郭敏惠及龍井區農會總幹事林裕議共同簽署。活力志工隊廖隊長、石賴副隊長，農業志工隊羅隊長、何副隊長及志工代表及地政局長張治祥皆出席典禮，共同為深耕在地、為民服務代言。

龍井地所與農會合作共享志工資源

龍井地政事務所郭敏惠主任表示，農會經營農業志工成效良好，引導諮詢、活動推廣及農業推動等，隨處可見志工隊的服務，是農業形象的最佳推手。藉由志工夥伴協定，引入農業志工資源，讓全市編制員額最小的龍井地所能擴展服務的觸角，公私資源共同回饋於居民，創造多贏。

地政局長張治祥表示，地政及農業均奠基於土地，本是一家，志工協定更建立猶如夥伴般的粘著劑關係，資源互享，以志願服務的熱情深耕，「志工首都」的土地會遍地花開，處處花海。