記者陳駱宜宏 李介蓉／新竹報導

在玄奘大學校長佈達典禮中，來了許多教育界大佬，其中中華大學以及元培醫科大兩所學校的校長更是親自出席，三所大學透過玄華元聯盟提供學生更好的資源，未來玄奘新校長上任後，也相當期望加深交流，透過互助，一起度過少子化的難關。

因為少子化的關係，全台大專院校面臨招生上的挑戰，在佈達典禮中，有許多來自全台各縣市的高中職校長親自出席，也見證了玄奘大學多年來經營的深厚情誼。

從高中到大學，各級學校互相合作藉由師資、設備、與經驗的交流讓學生能夠無縫接軌就讀大學，未來玄奘大學也期望串聯各界資源，強化學生競爭力，成為培育人才的最好地方。