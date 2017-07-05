玄華元校長齊聚 期許互助渡少子難關台灣好新聞報 (2017-07-05 17:59)
記者陳駱宜宏 李介蓉／新竹報導
在玄奘大學校長佈達典禮中，來了許多教育界大佬，其中中華大學以及元培醫科大兩所學校的校長更是親自出席，三所大學透過玄華元聯盟提供學生更好的資源，未來玄奘新校長上任後，也相當期望加深交流，透過互助，一起度過少子化的難關。
因為少子化的關係，全台大專院校面臨招生上的挑戰，在佈達典禮中，有許多來自全台各縣市的高中職校長親自出席，也見證了玄奘大學多年來經營的深厚情誼。
從高中到大學，各級學校互相合作藉由師資、設備、與經驗的交流讓學生能夠無縫接軌就讀大學，未來玄奘大學也期望串聯各界資源，強化學生競爭力，成為培育人才的最好地方。
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