地方中心／基隆報導

基隆市一年一度的市立高中交換學生活動於106年7月3日展開，來自美國德州考柏克利市的Ivy Lucille Silverman由今年輪辦之中山高中負責接待，規劃為期2週半的文化交流，以體驗獨特的基隆文化。

基隆市的姊妹市美國德州考柏克利市每年暑假皆安排1名高中生與基隆市立高中的學生進行交換學生活動，今年的交換學生Lucy是個極具幽默感、個性外向，且親和力很高的女孩，期望透過這次交換的機會，認識基隆文化，並拓寬自我生活視野。

對此，基隆市政府首先安排交換學生Lucy於106年7月3日上午拜會議長，並於106年7月4日下午拜會教育處處長、致贈紀念品。在勉勵、寒暄的過程中，教育處陳處長素芬在聽聞交換學生Lucy表示喜歡喝茶後，立刻致贈一套茶具給Lucy。

此外，陳處長亦期許此次於甄選中脫穎而出的蘭芃萱及羅之婷：克盡地主之誼，讓Lucy對基隆的歷史文物、文化特色及地理環境有更多的瞭解，留下終生難忘的回憶；並祝福兩市的孩子在這一趟深刻的文化之旅中能順利圓滿、滿載而歸，建立深厚的友誼，培養更開闊的國際觀。

接著，停留在基隆的時間，蘭芃萱及羅之婷已摩拳擦掌、迫不及待要帶Lucy在短暫的兩週半內充分體驗基隆、台灣之美，北至外木山、虎仔山、海洋廣場，南至日月潭、天空步道，種種美景相信對Lucy而言會是很難得的經驗。