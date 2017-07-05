地方中心／基隆報導

副總統陳建仁今（5）日上午由基隆市長林右昌陪同，先後參訪中山區復健站及位於中正區的第一老人日間照顧中心，視察長照業務推展現況，和長輩親切互動；林市長感謝中央推動長照決心，並當面建議政策推展應因地制宜，以利更妥善的規劃資源分配，造福更多長輩。

陳副總統指出，基隆老人人口比例高，林市長積極爭取長照資源。在市府團隊努力之下，加上中央資源挹注，提供基隆長輩更好的服務，中央與地方一起努力，政府也要和民間團體齊心共力，讓長輩過個更平安、喜樂、及健康的生活，達到「在地老化、健康老化、活躍老化」，他祝福基隆長輩們都健康平安。

林右昌指出，基隆人口37萬多人，65歲以上老年人口數有53850人，占全市人口數14.47%。依長照中心推估，基隆符合長照十年計畫服務對象有一萬兩千多人左右，積極結合公家與民間資源，約有二十多家團體規劃長照十年所需要服務，服務人次達七萬人並逐年遞增，是地方政府配合中央推展的成果。

林右昌也藉機會向陳副總統表達，基隆地狹人稠，行政區域數十年未變革，37萬餘人有7個行政區，還舉基隆人口密度居全國第四，及公共運輸使用率僅次台北等特性，建議中央政策指導下，地方能否因地制宜，進行更妥善的規劃與資源分配。

林右昌提到，基隆市有朝長照服務社區化的條件，但因地狹人稠且空間取得不易。市府努力盤點閒置空間，無論對公部門或民間都相當不易，有賴進一步整合，如要興蓋長照場所恐無法負擔費用，希望中央未來能協助基隆，使政策發揮更大的照護能量。

陳副總統在衛福部政次呂寶靜、市長林右昌等人陪同下，視察德和社區復健站、聽取簡報。對於復健站提供的服務予以肯定，還參觀站內情形，親切地與長輩話家常。隨後，一行人前往位於中正區參觀屬於Ａ級旗鑑店的基隆市第一老人日間照顧中心。在照服員帶領下，陳副總統和林市長與現場長輩一同進行音樂體適能及感官刺激活動等，還帶來水果籃慰問中心長輩們並共進午餐，互動現場相當親民，陳副總統亦肯定市府團隊及第一老人日間照顧中心推展長照業務的用心。