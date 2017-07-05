地方中心／基隆報導

清整纜線恢復基隆市市容天際線，是市長林右昌上任後積極推動的重點工作，在市府工務處的努力之下，今年上半年的纜線清整成果，已經超過去年一整年的數量，林右昌今（5）日下午特別前往安一路視察清整作業執行情形，肯定工務處同仁的努力，讓本市的天際線更為開闊。

基隆市府自104年度起開始著手纜線清整，並從105年度起建立纜線清整計畫，針對本市七個行政轄區，各區提列兩條主要示範道路，積極進行清理工作，期間也制訂「基隆市纜線清整標章」，將本市各纜線區分為六種標章，由市府印製發給各附掛纜線業者，要求業者應於規定期限內黏貼標章，否則逕予剪除。

林右昌今（5）日下午前往安一路視察清整作業情形後表示，根據工務處統計前兩年清整成果，104年12,210公斤、105年13,830公斤，而今年1至6月的清整成果已經有15,010公斤，超過去年度一整年的數量，預計今年的清整成果可望倍增達2.5萬公斤。

林右昌說，安一路、西定路口可以說是這個區域纜線最亂的地方，經過這幾天的清整之後，相信大家都可以看到不一樣的都市景觀；市府在明年過後仍將持續推動纜線清整計畫，主幹道處理完之後，還會再針對支道、巷弄進行清整，讓基隆市的都市環境大為改善。

市府工務處表示，今年針對各區纜線清整工作提列23路段，目前已完成纜線清整路段分別有成功二路、西定路、復興路、文化路、麥金路、中華路、愛一路、仁四路、忠三路等；而本次針對安樂區安一路、安樂路一、二段進行清整，預計將於7月14日前完成相關作業。未來市府將繼續推動清整工作，除了維護民眾生命財產安全外，也有助於提升市容品質，恢復開闊的天際視野。