順手牽羊的劉姓女子面對安管的盤問依然失口否認（圖／記者鄧力軍攝 , 2017.07.05）

四十一歲劉姓女子晚間到北屯路一家超市，買了環保購物背心袋、手工披薩、紐西蘭蘋果、美國青花菜、及牛肉湯麵等物，另外順手牽羊拿了十六件三花彩色背心等物品塞進個人側背包，結帳時未拿出計價，因劉女被發現時矢口否認犯行，警方據報趕到並調出監視鏡頭，劉女才坦承行竊，劉女表示想要節省家中開友才一時起貪念行竊。

劉女在超市行竊的商品琳瑯滿目（圖／記者鄧力軍攝 , 2017.07.05）

第五分局松安派出所接獲報案，指北屯路超市有人將賣場貨架上物品好幾樣，偷偷藏到所攜帶的背包內，未結帳想要偷渡出去，請警察主持公道。員警抵達現場後會同安管人員調查，劉女面對安管人員及警察盤問，依然死不承認有拿取商品未結帳，安管與警方只好帶劉女至管理室看監視畫面。

畫面中劉女先拿取環保購物背心袋、手工披薩、紐西蘭蘋果、美國青花菜及牛肉湯麵等物(價值267元)，另外拿取十六件背心等物(價值2357元)放進個人側背包的動作錄得清清楚楚，結帳時則未拿出計價，劉女這時才伏首認罪。劉女坦承因一時貪念，想要節省家裡經濟費用開支、貼補家用，才會一時糊塗犯下竊盜，全案依竊盜罪嫌移送臺中地檢署偵辦。