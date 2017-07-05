屏東塑膠工廠大火 高市衛生局出動無人機監測空氣品質NOWnews今日新聞 (2017-07-05 18:49)
屏東萬丹一間塑膠工廠5日清晨發生嚴重大火，火勢一發不可收拾，造成現場濃密黑煙竄天，連高雄、台南都看的到，高雄環保局派出監測車及無人機，進行環境空氣汙染及品質的檢測，並呼籲民眾有呼吸道疾病者，盡量少出門或是戴口罩。
位於萬丹鄉竹林村頂新路220號的鳳榮企業公司5日上午6點55分發生火警，濃煙大到連高雄左營民眾都看得到，而高雄鄰近屏東的地區都傳出有空氣汙染情形。
高市環保局表示，在火警發生後，就已派專人操作無人機進行空氣品質的檢測，到下午3點時的檢測報告顯示，空氣品質數據仍低於標準值，請民眾不要太過擔心。環保局也提醒大高雄地區民眾，有呼吸道疾病的人盡量不要出門，如有外出必要時也建議戴口罩。
屏東工廠發生火警也讓警方意外查出，業者在屏東的工廠為未登記的地下工廠，業者除了火警造成的空氣汙染，將依《空氣污染防治法》裁罰新台幣10萬元到100萬元罰款外，地下工廠部分也將被開罰。
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