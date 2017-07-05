富邦金認為，台灣沒有升息迫切性，央行年底前會按兵不動。（圖／記者顏真真攝）

富邦金控 5 日舉行「 2017 下半年全球財經趨勢與投資展望」，首席經濟學家羅瑋指出，在物價仍屬溫和及新台幣走勢強勁下，台灣沒有升息的迫切性，央行至年底前應該會按兵不動。至於新台幣，若 iPhone 新機大賣，8 月配息後，外資仍持續湧入台股，新台幣兌美元匯價有機會再度挑戰 30 元關卡，但不至於迅速飆升。

羅瑋指出，6 月美國聯準會已表示可能第三度升息，同時公布了縮減資產負債表方案，只是啓動時間還未公布，需高度注意後續發展。除了美國聯準會的動向，歐洲央行將在 10 月到 12 月宣布購債計畫延長期限，並縮減每月購債金額，屆時可能影響歐元、美元和新興市場貨幣走勢。

日本央行部分，羅瑋認為，操作空間非常有限，但仍需留意是否調整貨幣政策，倒是英國央行則陷入兩難，由於英鎊貶值引發物價快速走升，近期部分決策官員亦支持啓動升息，但升息不利於消費與投資意願，恐擴大對實體經濟的負面影響。中國人民銀行則在考量美國升息的情況下，為避免資金外流造成人民幣貶值，可望持續縮緊銀根。

至於台灣，羅瑋預估，台灣央行到年底前應該會按兵不動，主要考量國內經濟成長率僅 2% 左右，物價仍屬溫和，加上新台幣今年走勢強勁，沒有升息的迫切性。

在匯率方面，羅瑋預估，第四季若歐洲央行調整貨幣政策，歐元有可能挑戰 1.14 至 1.15 美元關卡。日圓到年底前應會維持在 105 至 115 日圓兌 1 美元區間，若國際市場出現震盪，日圓可能因為避險資金再度湧入而走升。

中國人行近期為了對抗放空的炒家大舉進場干預匯市，讓人民幣回升到 6.8 元，羅瑋認為，人民幣之後可能在第四季小幅滑落，但人民幣今年幾乎不可能跌破 7 元價位。

新台幣部分，富邦金預估可望維持 30 元左右，但若 iPhone 新機大賣，8 月配息後外資仍持續湧入台股，則有機會再度挑戰 30 元關卡，但台灣經濟成長力道和緩，新台幣不至於迅速飆升。

此外，也由於主要央行貨幣政策由寬鬆趨向緊縮，一般投資人要在債市賺取大幅資本利得的可能性不高，羅瑋認為，原物料市場受基礎建設需求不振影響，較無表現機會；原油價格因供過於求不易改善，仍維持減碼建議；貴金屬則觀察下半年是否出現突發事件，黃金若跌破 1230 美元，可以開始留意尋求進場機會。