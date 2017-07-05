矽品Q2營收 季增4.5%中央社 (2017-07-05 18:34)
（中央社記者鍾榮峰台北2017年7月5日電）封測大廠矽品（2325）前6月自結合併營收新台幣399.76億元，年減2.45%。矽品第2季自結合併營收204.25億元，季增4.5%。
矽品6月自結合併營收68.78億元，較5月69.93億元減少1.6%，比去年同期73.92億元減少7%。
矽品第2季自結合併營收204.25億元，較第1季195.52億元成長4.5%，符合原先法人預期。
累計今年前6月矽品自結合併營收399.76億元，較去年同期409.79億元微減2.45%。
展望未來，矽品日前表示隨著行動裝置功能增加、個人電腦市場衰退趨緩，記憶體價格回穩，整體產業近期可望有較好表現，下半年景氣狀況看來還好。
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