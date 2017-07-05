【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】「蔬菜價格受到接連豪雨影響上漲了30.35％，導致食物類消費者物價指數（CPI）上漲了2％。」行政院主計處副處長梅家瑗5日在記者會上表示，6月 CPI較5月上漲了0.76％，漲幅依舊是溫和平穩，其中，食物及居住類是本月上漲較明顯的項目。而外食費上漲了2.13％，創下26個月以來的新高，主計處預估，外食費在7月便開始下跌。

主計處5日依例公告物價指數的比較，6月CPI較5月上漲了0.76％，觀察期大品類物價漲幅較大者，食物類漲2％，主因是蔬菜受到接連豪雨的影響上漲了30.35％，不過蛋類及水果的物價分別下跌6.22％及4.88％，抵銷了部分食物類的漲幅；居住類則漲了1.46％，主因是6月開始適用夏月電價，導致電費調漲了20.53％；衣著類則下跌了1.8％、雜項類跌1.45％。

與去年6月CPI相比上漲了1％，在七大品類物價上，食物類上漲最多，達到了2.2％，主因是蔬菜受到豪雨影響，上漲了12.91％、水產及肉類也分別上漲了5.84％與2.58％；其次是醫藥保健類漲1.83％，歸因於推動分級醫療，門診基本負擔漲4.59％；居住類漲0.96％，主因是燃氣及房租分別上漲了7.46％及0.94％；交通及通訊類則下跌了0.48％，因為油料費及通訊費分別跌了2.67％及1.59％。

「我國CPI漲幅與國際相比，依舊是平穩和緩，且有助於我國物價的溫和。」梅家瑗指出，在106年1～5月的CPI，我國漲0.6％，而日本漲0.4％、新加坡漲0.7％、香港漲1.1％、中國大陸漲了1.4％、南韓漲2％，而美國則漲了2.3％；若觀察1～6月的CPI，我國漲了0.67％，南韓則漲了2％。

梅家瑗說，「以外食費上漲的走勢來看，6月外食費漲2.13％，雖創下26個月新高的趨勢，但預估在7月開始會跌。」媒體問及外食費的上漲是否有一例一休有關？梅家瑗表示，從學理上來說一例一休有一定的影響，預估大概是0.14％，但確切影響到什麼程度，則難以釐清。

至於鮮奶在5月的漲幅中高達9.15％，創下了63個月來的最大漲幅，這個月則回穩到5.01％。