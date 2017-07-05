（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）法務部矯正署苗栗看守所今天以「辦桌」型態舉辦技訓成果展，由女收容人表演精湛敦煌舞蹈吸睛揭幕，接著小吃班端出多道美味料理，透過所學建立自信，開創全新人生。



苗栗看守所每半年開辦1期技訓課程，今年上半年開設有雕刻、美容、美甲、小吃等班別，今天以傳統小吃為主題，歡喜「辦桌」，台中高分檢檢察長江惠民、苗栗地檢署檢察長柯麗鈴、台灣更生保護會苗栗分會主委林文琇、苗栗看守所所長楊方彥以及擔任中華民國婦女聯合會苗栗縣分會主委的縣長徐耀昌妻子蔡麗卿均應邀出席，品嘗、見證收容人手藝。



成果展以優雅精湛的敦煌舞蹈「飛天」揭開序幕，舞者均是女監收容人，歷經半年學習訓練，展現婀娜舞姿；小吃班成員則陸續端出羅宋湯、滷肉飯、法國吐司、肉粽等料理，香氣四溢，現場也展示收容人學習雕刻、美容、美甲等作品。



苗栗看守所長楊方彥指出，希望同學們透過技訓學習陶冶心性，學習一技之長，也藉此讓他們知道社會沒有忘記他們，未來出所後能學以致用，增加在社會上的求職能力，開創新生。



台中高分檢檢察長江惠民、縣長夫人蔡麗卿等人致詞時都鼓勵收容人努力學習，建立自信與勇氣，未來踏出看守所，能徹底改過自新，有機會憑藉所學創業、就業。1060705