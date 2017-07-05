行政院主計總處今天(5日)公布6月躉售物價指數(WPI)較上月跌0.12%，較去年同月也下跌1.68%，創近8個月來新低。

主計總處指出，國產內銷物價指數較上年同月漲1.73%，主要是因為基本金屬、金屬製品與化學材料類價格上漲，不過電子零組件類價格下跌，抵銷部分漲幅。

進口物價指數以新台幣計價較上年同月跌2.65%；若剔除匯率變動因素，以美元計價漲4.27%，主因礦產品類、基本金屬及其製品類與化學或有關工業產品類報價上漲所致。

出口物價指數以新台幣計價較上年同月跌3.57%；若剔除匯率變動，以美元計價較上年同月則漲3.29%，以塑、橡膠及其製品、基本金屬及其製品，與化學或有關工業產品類漲幅較大。