阿聯酋：杜拜赴美旅客已可攜筆電登機中央廣播電台 (2017-07-05 17:49)
針對美國先前禁止從杜拜(Dubai)前往美國的乘客攜帶筆電與平板電腦登機，基地設在杜拜的阿聯酋航空(Emirates airline)今天(5日)宣布，杜拜已獲得豁免，不再受到限制。
華府3個月前對來自土耳其、中東與北非10個機場的直飛航班，實施禁止攜電子裝置進入機艙的新規定。如今阿聯酋航空已成為繼阿布達比(Abu Dhabi)的阿提哈德航空(Etihad)，以及土耳其航空(Turkish Airlines)之後，第三家被免除禁令的航空公司。
阿聯酋發言人告訴法新社，「針對赴美目的地航班的電子裝置禁令已立即解除。」
發言人說，在實施華府於3月份要求的新維安措施之後，阿聯酋航空已獲免除限制。當時美國情資官員是獲悉，伊斯蘭國(IS)組織擬製造可藏在電子裝置內的炸彈。
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