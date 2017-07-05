印尼載5人小飛機失聯 恐已墜毀中央廣播電台 (2017-07-05 18:15)
印尼官員今天(5日)表示，一架載著5人的小飛機據信已墜毀於東部的巴布亞省(Papua)，目前搜救行動正在進行中。
這架Pilatus Porter PC-6型飛機，在起飛進行跨越偏僻山區的短程飛行之後，於今天中午與當局失去聯繫。
搜救單位發言人尤素夫(Yusuf Latif)告訴法新社，「我們已經找到飛機的座標位置，但還得找到確切位址。可以想見飛機已墜毀在那個區域。」
他說，這架飛機乘客共3人、機組員兩人，據信機師為歐洲人。
飛機屬於經營巴布亞省內部與周邊航班的民營公司AMA。
印尼高度仰賴空中運輸來連結國內數千座島嶼，但該國飛安紀錄不良，近幾年已發生數起死亡墜機事件。
巴布亞省則是個特別難到達的區域。今年5月才發生過載著146人的客機降落該省時滑出跑道事件。
2015年8月，另一架由特里加納航空公司(Trigana)經營的商用客機則是因為天候不佳，墜毀於巴布亞省，造成機上54人全數罹難。
關鍵字：
上一則：到台南玉井吃芒果 停車接駁看這裡
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- DOGEARED karma sparkle 圓滿閃亮金色 三環戒 附原廠盒
- 【日本DOPPELGANGER營舞者】紫羅蘭小拖車#C2-97
- 【羅亞戴蒙x愛迪莫鈦鍺】玩美(健康鍺項鍊)
- 【COACH】BLEECKER 雙色拼接真皮短夾(附透明卡夾/藍)
- HomeBeauty 夏季超涼感保潔墊-雙人-沁涼咖
- 【CASIO 卡西歐BESIDE系列】送禮首選-白領階級/紳士石英男
- 《KOSNEY 簡愛花開-豆沙》特大100%天絲TENCEL六件式床罩組
- 【CITIZEN】典藏玩家光動能腕錶(AW1130-04A)
- 【彩糖鑽工坊】愛情9號線系列 鑽石戒指(CL-RD127)
- 華陀扶元堂 漢方茶飲 龜苓靈芝飲4盒(20入/盒)
少女懷孕拒談生父 嬤以死相逼才知「是阿公」【NOWnews今日新聞】
「很怕崔曉菁找上門」託夢命案凶手是親屬？【NOWnews今日新聞】
高中校園傳不倫戀 教官坦承帶女學生上摩鐵【NOWnews今日新聞】
報告將台納入中國版圖 綠色和平：已更正【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》