印尼官員今天(5日)表示，一架載著5人的小飛機據信已墜毀於東部的巴布亞省(Papua)，目前搜救行動正在進行中。

這架Pilatus Porter PC-6型飛機，在起飛進行跨越偏僻山區的短程飛行之後，於今天中午與當局失去聯繫。

搜救單位發言人尤素夫(Yusuf Latif)告訴法新社，「我們已經找到飛機的座標位置，但還得找到確切位址。可以想見飛機已墜毀在那個區域。」

他說，這架飛機乘客共3人、機組員兩人，據信機師為歐洲人。

飛機屬於經營巴布亞省內部與周邊航班的民營公司AMA。

印尼高度仰賴空中運輸來連結國內數千座島嶼，但該國飛安紀錄不良，近幾年已發生數起死亡墜機事件。

巴布亞省則是個特別難到達的區域。今年5月才發生過載著146人的客機降落該省時滑出跑道事件。

2015年8月，另一架由特里加納航空公司(Trigana)經營的商用客機則是因為天候不佳，墜毀於巴布亞省，造成機上54人全數罹難。