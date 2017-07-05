全球50大最聰明的公司：輝達奪冠！台灣兩家入列鉅亨網 (2017-07-05 18:20)
【鉅亨網編譯林懇】
據《麻省理工學院科技評論》報導，輝達 Nvidia (NVDA-US) 被麻省理工學院 MIT 命名為今年全球最聰明的公司。
因其顯示卡 (GPU) 可供數據中心及人工智慧 AI 用途，也可為虛擬貨幣挖礦使用，MIT 認為其最具有潛力。而輝達也擊敗了第 31 名的特斯拉 Tesla (TSLA-US) 及其執行長馬斯克的航太公司 SpaceX (第 2 名) 與第 3 名的亞馬遜 Amazon (AMZN-US)。
台灣也有兩家上榜，第 33 名的富士康 (2354-TW) 及第 42 名的宏達電 (2498-TW)。MIT 提道，富士康從低成本人工製造往機器人的步伐極速，而其中一間工廠因自動化裁掉了 6 萬名員工。對於宏達電，MIT 認為雖然近年來有組織變動及財務危機，但其 Vive 虛擬實境 VR 設備引領著中國使用者的潮流，而外部開發商也在其 Vive 系統開發了近 1500 個相關內容。
宏達電今天收盤下跌了 0.42% 來到 71.60 新台幣。
中國則是有 7 家上榜，包含之前的 BAT 百度 Baidu (BIDU-US)、阿里巴巴 Alibaba (BABA-US)、及騰訊 Tencent (0700-HK)，以及無人機製造商 DJI 與語音輸入法訊飛 iFlytek 等。
日本則是沒有公司上榜。
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