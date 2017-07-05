尋找國際金融家 中金院偕中壢高中參訪中國信託南港總部



(中央社訊息服務20170705 18:12:08)主打績優生保障就業、與中國信託產學合作的中信金融管理學院，連續兩年贏得大學校長互評美譽，在全國150多所大學中脫穎而出，獲得Cheers雜誌「大學辦學績效最佳Top20」殊榮。中金院期望透過豐厚的獎、助學金制度，落實「公益為先、助弱扶優」的辦學理念，吸引全台優秀學生加入，並建立高中希望夥伴聯盟，深入各高中尋找對金融有興趣的高中生，扶植更多國內優秀國際金融家。



國立中央大學附屬中壢高中，連續榮獲教育部高中優質化、高中職均質化計畫及數位學習行動方案績優學校，該校以培育「能自動、善互動、求共好」的新世紀人才為學校願景，並以「學生適性發展」、行政優質服務、教學專業精進、課程多元創新、國際合作視野、卓越永續發展為教育目標，該校之優秀學生亦是本校積極招收之對象。



7月4日下午，由該校游鐘緯老師帶領42位學生至中國信託南港金融園區參訪，並由中金院招生中心主任蔡文榮接待參訪一樓大廳、蕨類公園及文薈館，讓中壢高中學生瞭解中國信託的文化歷史與發展，還體驗了時下最夯的虛擬實境（VR）裝置，對中國信託留下深刻的印象。中金院校長施光訓表示，邀請中壢高中優秀學子們親訪中信金融管理學院，參觀精緻校園並能親身體驗ICRT臺南台及獨木舟訓練基地等校園設施。也盼透過各種活動，使該校更多有志於金融業的學子深入了解本招生校資訊及辦學理念等。中信金融管理學院官方網站：https://www.ctbc.edu.tw/



訊息來源：中信金融管理學院



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