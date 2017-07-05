東莞台商子弟學校返台學習「親近家園、深耕學習」中央社 (2017-07-05 18:05)
東莞台商子弟學校返台學習「親近家園、深耕學習」
(中央社訊息服務20170705 18:03:58)東莞台商子弟學校高二及國二學生4百多人，今起至8日在佛光大學實施106年暑假返台上課計畫。這次主題是「親近家園、深耕學習」。佛光大學校長楊朝祥熱烈歡迎年輕學子到校學習，他說，成立十七年的東莞台商子弟學校他是「催生婆」，如果當年他在教育部長任內沒有審批立校，可能還要拖上一段時間。 東莞台商子弟學校返台授課包括社會科的歷史、地理、公民的部分授課內容，安排高二和國二學生404人回到台灣進行暑假課程，讓學生更了解台灣現況。 東莞台校駐校董事吳武雄表示，連續兩年選在風景秀麗，設施新穎完善的佛光大學授課，要感謝佛光大學的全力支援。 佛大楊朝祥校長在開訓典禮表示，東莞台校在特殊的時空背景成立，主要就是家長和教育部都重視學生的受教權益，巧的是東莞台校成立至今十七年，與佛光大學同樣十七年，都是他在教育部長任內審批立校，兩校的辦學理念都是「全人教育、溫馨校園、終身學習」。 身兼佛光山系統大學五校總校長的楊朝祥，除了是東莞台校榮譽董事長之外，更是創校的「催生婆」。由於佛大與東莞兩校因緣相近，辦學理念一致，他歡迎所有東莞學子將來選擇佛光大學升學。佛光大學與美國西來大學進行二加二計畫，佛大學生可以繳交台灣的學費赴美國讀大學。 此外，佛大也安排參加二加二計畫的佛光暨西來大學畢業生徐張泰，為學生講解從佛光到美國西來之路，希望同學們立足兩岸，擁有開拓世界的眼光。為了讓所有學生親近台灣土地和文化，研習課程也安排學生到蘭陽博物館、國立傳統藝術中心等地進行校外教學。（20170705）
訊息來源：佛光大學
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