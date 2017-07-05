高雄市政府教育局家庭教育中心推倡性別平等 家庭社會更友善



(中央社訊息服務20170705 18:00:06)性別平等，幸福升等! 高雄市政府教育局家庭教育中心與陸軍官校合作於106年7月4及5日晚間7點至9點，連續兩天假陸軍官校大禮堂，辦理「性別主流化~家庭中的性別議題」，針對三軍五校聯合入伍生，邀請中華民國家庭教育專業人員協會常務理事蘇森永老師主講，講述性別平等教育法、婚前教育知能以及近年政府簽屬的CEDAW《消除對婦女一切形式歧視公約》，並舉出眾多生活之例案強化參與軍、士官正向性別觀念，全場以問答互動方式進行，反應相當熱絡。



蘇老師先說明17年前玫瑰少年葉永鋕事件，開啟台灣重視性別平等教育，強調心理與生理性別不一定相同，生理性別也並非與性別刻板印象畫上等號。在面對性別議題，老師期許現場每位軍、士官，「每個人都要學會尊重與包容」，讓任何人不因個別的生理性別、性別特質或認同的不同，而受到差別待遇。



內容闡述到我國於101年施行CEDAW公約(消除對婦女一切形式歧視公約)，老師透過繪本、家庭日常情境及民間習俗等範例，解釋CEDAW價值和內容，比如: 決定締結和解除婚姻時，不論男女，都有相同的權利和義務；過去我國婦女出嫁會冠夫姓，反之，現在選擇姓氏、專業和職業，夫妻擁有一樣的個人權利。



我國民法親屬篇規定，現在新生兒未必一定要從父姓，只要父母有共識，就能依書面約定姓氏再登記即可，若父母意見分歧，則可由抽籤決定；在遺產繼承中，遺產繼承人也無男女性別之分，女兒與兒子權力相當。這些例子也讓參與軍、士官了解，性別平等的確能落實於家庭生活中。



課程尾聲，老師帶領活動「為愛解套」， 讓軍、士官於活動中領悟在人際關係中的四要點，分別為尊重、澄清、同理及感恩，尊重每個人都是獨立個體，要清楚自己想法，並站在對方的立場同理其處境，感恩對方在關係中的付出。最後，老師推薦教育部建置之「iLOVE戀愛時光地圖互動學習網」，供軍、士官能自行上網自學，經由互動式平台，能學習人際關係的經營與溝通衝突處理，建立良好關係的知能與願景。參與軍、士官全程反響熱烈，企盼藉由高雄市政府教育局家庭教育中心舉辦此次方案，能更明瞭家庭中性別平等的重要及意義，一同共創ILove美好人生。 訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心



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