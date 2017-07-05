臺東縣政府辦理106年社區治安研習觀摩會 永續推動社區治安營造工作 建構優質樂活環境



(中央社訊息服務20170705 17:51:05)臺東縣政府於今(5)日上午9時至12時及下午13時30分至17時20分於、金峰鄉新興社區及太麻里鄉曙光渡假酒店會議室辦理106年度社區治安研習觀摩會暨新興社區治安座談會，邀集全縣各社區理事長、總幹事、巡守隊隊長等社區成員計200餘人共同研習與觀摩，並由縣長黃健庭頒贈推動治安工作評鑑獲優等的金峰鄉新興社區發展協會等單位，黃縣長感謝巡守隊等民力協勤治安工作，期警民力量共同維護治安，打造健康、適居的台東。 上午9時起於先前往獲得今年績優社區第一名的金峰鄉新興社區進行實地觀摩巡禮、社區治安營造經驗分享，11時起則在太麻里鄉曙光渡假酒店會議室，由黃健庭縣長主持新興社區治安綜合座談會，並頒發本縣105年度績優社區─金峰鄉新興社區、關山鎮里q社區、池上鄉富興社區、臺東市富岡社區及卑南鄉利嘉社區等5個績優社區發展協會獎盃，肯定這些夥伴對社區治安工作之投入與努力。 黃縣長表示，「良好治安是一切施政的基礎」，臺東縣歷年來在內政部及警政署所做的全國民意調查，無論治安滿意度或服務滿意度，都是名列前茅，顯示臺東縣有最優良的治安，有最適合的居家生活環境，最近剛出爐的遠見雜誌針對全國各縣市施政整體面向的一項民調，台東縣在治安方面連續第二年奪冠，能有如此優異成績，警察同仁和社區協勤民力的努力，值得嘉許及肯定。 本縣每一位警察同仁和社區協勤民力，除了終年在維護治安、打擊犯罪工作的努力外，對社區弱勢的關懷、救助，都有傑出的表現與貢獻。尤其近期警察同仁退休人數增加，在此警力不足時，各位社區夥伴是警察最佳的協勤助力，對於各位警察同仁和社區協勤民力所做的努力與奉獻，特別表示嘉勉與感謝。 將臺東打造成「國際幸福城市」一直是我們縣府團隊努力的願景。臺東正在經歷這麼大的轉變，希望我們警察同仁和社區協勤民力，能繼續在治安、交通及為民服務上有良好的表現，並主動推展觀光警政工作，協助打造臺東為最優質的觀光大縣。



訊息來源：台東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216716.aspx