黃縣長現勘台東市區天空纜線下地試辦計劃 期早日動工還台東市區乾淨天空景觀



(中央社訊息服務20170705 17:41:44)有鑑於台東縣為颱風常登陸地區及觀光大縣，不過，台東市區路口各單位纜線密佈，形成天空雜亂的景象，加上去年尼伯特颱風侵襲，造成台東市容殘破，縣長黃健庭指示建設處針對市容招牌及纜線進行改造規劃，建設處提出自縣預算編列200萬元先行辦理重要路口10處下地等相關工程，預計7月20日開工，縣長黃健庭今(5)日下午特別前往新生路與中山路口現勘，希望工程能順利展開，還給台東市區乾淨的天空景觀。 黃縣長今日下午3點30分由縣府建設處長吳慶榮、土木科長楊志隆、城鄉環境工程科長馬志安、縣警局交通隊副隊長傅祥光等人陪同，前往台東市新生路與中山路口現勘，以及分別聽取兩位科長針對台東市區重要路口纜線地下化工程、台東市區天空計畫的簡報，楊科長說明，本年度將以縣預算200萬，先行劃定示範區執行﹝新生-中山路口、新生-博愛路口、更生-博愛路口、更生-五權路口及更生-開封路口等﹞共32處重要交通路口，預計下地2136M，目前已上網公告，7月14日開標，如果順利的話，將預訂於7月20日開工，10月中旬可完工，希望藉整合交通號誌、CCTV、TT-FREE及有線電視業者之纜線。 另電桿地下化部分，為配合台電中華路二∼四段電桿拔除，今年度補助台東市公所2千餘萬元配合台電，未來將持續配合路平專案、天空計劃及中央前瞻等計畫，逐步將本縣天空纜線下地，讓台東美麗天際線不再被一條條纜線切割破壞，還本縣乾淨的天空景觀。 黃縣長表示，其實很早就計畫將市區內雜亂密佈的纜線進行整理，而去年尼伯特颱風侵襲台東，造成台東縣受損嚴重，對民眾生活、道路交通安全及照明影響極大。因此，透過花東基金尼伯特重建專案提出「天空計畫」及「電桿地下化」兩大計畫，針對本縣天空纜線下地、電桿防災景觀地下化之災害復建計劃，經費約2億多元；其中因天空計劃乙案，之前因中央主管機關未定，致該計畫延後執行。 不過，由於台東市區天空纜線問題刻不容緩，因此，先從本年度縣預算200萬，辦理新生-中山路口等劃定示範區執行，期2年後能讓台東市區的天空變的乾淨，早日邁入國際級觀光城市。



訊息來源：台東縣政府



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