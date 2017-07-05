英國泰晤士報高等教育機構公佈「2017亞太地區大學排名」─中國醫藥大學全國第六私校第一



(中央社訊息服務20170705 17:20:45)英國泰晤士報高等教育機構（Times Higher Education）首次發表「2017亞太地區大學排名」，台灣有26所大學上榜，7校擠進前100名，中國醫藥大學名列84，全國排名第六、私校第一。



亞太地區的高等教育方面表現越來越出色；英國《泰晤士報高等教育機構》首次進行調查「亞太地區大學排名」（Asia-Pacific University Rankings），分析東亞、東南亞以及大洋洲地區38個國家的大學，結果有13國200多校上榜。其中，台灣有26所大學入榜，7校擠進前100；依序是台灣大學第33名、清華大學47名、交通大學53名、國立台灣科技大學57名、成功大學65名、中國醫藥大學84名、台灣師範大學99名。



THE負責調查的主編巴提（Phil Baty）表示，台灣有26所大學上榜相當可喜，尤其在「知識轉移」上表現優異，較弱勢的指標是「國際觀」；受邀來台主持《2017 THE亞太地區卓越研究高峰會》的巴提（Phil Baty）說，如果台灣能夠更向外聚焦，吸引更多國際學生及師資，並擴大與海外學者合作，將有助於排名提升。



帶領中國醫藥大學邁向「世界一流大學」的李文華校長表示，亞太地區是一個充滿學術能量的地區，卓越的大學除了教學研究表現是最好的，還要找出學校的特色，確定研究方向、創造議題，只要有突破性的發現，才能在國際學術領域頭角崢嶸。



李文華校長表示，中國醫藥大學在蔡長海董事長與董事會卓越領導及支持下，為能提升學術研究動能接軌國際，近年來與世界頂尖大學及知名研究機構進行合作，諸如MD Anderson Cancer Center, UC Irvine, 喬治亞理工學院，新加坡國立大學，新加坡南洋理工大學，澳大利亞紐卡索大學等，這次舉辦「2017 THE亞太地區卓越研究高峰會」邀請世界著名的中外學者，彼此分享在建立國際合作夥伴及如何達到卓越研究的寶貴經驗，進而建立新的國際研究合作關係。



『國際一流』是中國醫藥大學暨醫療體系邁向國際化追求的目標；近年來積極協助學校提升研究水準的蔡輔仁副校長表示，中國醫藥大學培育菁英的辦學卓越成效，再度受到（THE）國際學術機構肯定，尤其是，在台灣的高教體系資源分配不均的情況之下，私立大學的領導團隊努力攀峰登頂，確是件高難度的事情。



今年中醫藥大學與英國泰晤士高等教育機構Times Higher Education (THE)在台灣台中市聯合舉辦的『2017 THE亞太地區卓越研究高峰會』，即是積極拓展學術國際化的蔡輔仁副校長努力爭取了數年才實現的，他說，中國醫藥大學選擇在台中舉辦國際級的學術研究交流活動，就是希望能把中台灣發揚光大。



THE大學排名主編巴提（Phil Baty）受邀來台主持《2017 THE亞太地區卓越研究高峰會》，表達對中國醫藥大學李文華校長、蔡輔仁副校長拓展台灣學術國際化的肯定。此次大會有來自20個國家50所大學的代表150餘人參與國際高教學術交流，受到了學術界廣泛的注目。



訊息來源： 中國醫藥大學



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