1萬cc熱血 社會役役男捲袖助人



(中央社訊息服務20170705 16:47:50)屏東縣政府社會處今天上午在台灣血液基金會屏東捐血站舉辦「熱血青年•捲袖助人」捐血活動，號召社會處20位替役男挽袖捐血，每人捐血500cc，合計共超過1萬cc血液；本次活動，有些役男都是第一次捐血，有點怕痛也有些興奮，但秉持替代役「愛心、服務、責任、紀律」精神，捐出自己健康的熱血，個個搖身一變成為熱血男子漢。 縣府社會處自97年推動役男捐血活動，迄今已有9年，也是役男的優良傳統，社會役役男管理幹部江睄搎﹛G「回到屏東服役除了能就近陪伴家人，本次捐血活動也是回饋自己從小長大的地方，自己在社會處青少年中心服役，參加了幾次兒少代表會議，看著這些年輕人努力讓屏東變得更好，其實就是這個精神吧！」 社會處為響應內政部役政署「公益服務」實施計畫，同時也在每年暑假期間輔導社會役役男辦理「弱勢學童課後照顧」、「關懷阿公阿嬤居家環境清潔」及「捐血」等系列公益服務活動，帶領役男從各行政機關出發，參與多元公益服務活動，不管是組隊走入社區關懷獨居長輩，幫長輩們打掃環境，陪長輩們聊聊天，讓獨居的阿公阿嬤們感受溫情的關心，或於弱勢學童課後輔導擔任課輔大哥哥，幫助弱勢家庭的小朋友複習功課，社會處以多面向服務，凝聚替代役役男人力資源，為社會上需要幫助的人帶來更多的溫暖與支持！因此，縣府社會處榮獲內政部役政署「106年上半年替代役績優單位」，社會處表示提供多元的工作與活動體驗，輔導役男弟兄們積極投入社會公益服務，於服役的同時，踏上陪伴弱勢的公益旅程，讓役男在服務過程中學習付出與承擔，累積其社會經驗，一向是縣府重視的方向，縣府也鼓勵他們參加青年學院課程，自我充實，讓未來退役後的路更寬廣。



訊息來源：屏東縣政府



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