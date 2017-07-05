遠見雜誌公布2017年台灣最佳大學 南臺科技大學產學績優 與頂大並列 社會聲望私立科大第一



(中央社訊息服務20170705 16:40:31)遠見雜誌與台大圖書資訊系講座教授黃慕萱合作，昨(4)日公布「2017台灣最佳大學排行榜」。南臺科技大學在「產學績效」與頂大並列前20強，是唯一入榜的私立科大。同時在校長互評「社會聲望」指標上拿下第19，為排名第一的私立技職，超越許多國立大學。顯現在董事長鄭高輝與校長戴謙的領導以及教育部推動發展典範科技大學的五年補助加值下，逐漸展現豐碩成果，贏得各界肯定。



南臺科技大學以產業最佳夥伴自我定位，多年來深耕產學合作，整合產官學研外部資源，不僅協助企業培育契合式人才，解決產業人力缺口，並與企業共同開發關鍵技術，建立師生研發應同時展現產業應用價值之觀念，協助區域中小企業升級轉型，實踐大學社會責任。多年努力，並在教育部發展典範科技大學補助(101~106年5.22億)的加值之下，培育兼具專業技能與人文素養之優秀人才。



在產學績效方面，學校整體取得外部資源金額從99年的3.70億提升至105年的7.02億，為原來的1.90倍，其中來自企業產學合作總額(含技術移轉)從99年的1.12億提升至105年的1.96億，為原來的1.75倍。通過發明專利件數從100年的22件提升至105年的132件，為原來的6倍，僅次於清華大學(177件)、交通大學(152件)、成功大學(150件)、台灣大學(137件)，排名全國第五，科大第一。與頂尖大學並駕齊驅之亮眼表現，讓南臺科大躍升全國私立科大的龍頭。



近年聚焦之產學技術研發，包括生技醫藥技術、高階醫療器材技術、機車引擎技術、虛擬實境數位內容製作技術以及古機械復原與創新機構應用技術等。在生技醫藥技術方面，成立「機能保健素材研發中心」與「植物新藥研究暨推廣中心」，與產業共同研發生技保健產品與阿茲海默症等新藥，並主導生技產業聯盟之推動。在高階醫療器材技術方面，校方致力與產業合作高階醫學診斷設備、醫療輔具、體感內容、高齡照護等技術開發，近年配合政府推動長照2.0政策，成立「高齡照護產學技術研發中心」、及「創新醫材暨照護產學技術研發中心」，導入科技長照醫材、醫療物聯網與雲端照護平台等，並鏈結產官學研資源，落實科技智慧照護之目標。在機車引擎技術方面，南臺科技大學擁有開發先進機車引擎之核心技術，近年與地區知名機車製造業宏佳騰動力公司合作成立「極致動力研究中心」，推廣相關技術，近年已成功開發多款機車節能引擎，並擴大與光陽公司及其他機車周邊產業合作，成為臺灣機車產業研究基地。在虛擬實境數位內容製作技術方面，南臺科技大學具備創作虛擬實境(VR)數位內容之技術，與產業共同成立「體感內容智製中心」，開發多媒體互動娛樂設施之數位內容，並於臺南文化創意產業園區設置VR體驗館，提供民眾體驗。在古機械復原及創新機構應用方面，校方擁有古機械復原及創新應用技術，成立全國首座由大學建置的「古機械科技館」，所製作之科普教育教材，已受大陸中小學界關注，104年更與香港羅丹天時國際有限公司簽署天文與計時儀器的設計與製造產學合作計畫，以及與大陸東莞松山湖合作大型公共藝術裝置的設計與製造，備受國際肯定。



而在創業育成方面，南臺科技大學今年1月1日正式接手營運由經濟部中小企業處設置於南科園區內的南科育成中心，累計培育178家中小企業，誘發投增資額近53億，新創企業培育累計80家，2017第四季將在南科育成中心建立讓新創團隊與公司與台灣與國際加速器對接的平台，透過國際網絡鏈結，協助新興創業團隊與各地創業資源媒合，快速有效取得所需資源。期望透過國際加速器的推動，讓更多台灣新創公司能夠取得國外資金並將產品推展至國際市場。在國際化方面積極推動國際培育，南臺科大創新創業育成總中心今年成功輔導新創團隊ClefTEK被新加坡BASH基地之Airmaker加速器投資，在台新雙邊聯合培育往下一輪資金投資與發展東南亞市場邁進。



校長戴謙表示南臺科技大學建校47年以來，秉持「信義誠實」校訓，作育英才，不僅持續邁向「技職頂尖的標竿學校」，也不忘實踐校歌「造福社會，建設國家」的創校宗旨，使南臺科技大學辦學除贏得教育界至高的評價與榮譽之外，亦獲得社會各界的高度肯定與口碑。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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