到台南玉井吃芒果 停車接駁看這裡中央社 (2017-07-05 18:50)
正值台南芒果產季，大批人潮休假日湧進玉井產區，台南市府在當地已規劃停車場，還有接駁車送到玉井老街及果菜市場，讓遊客吃芒果不用怕塞車，輕鬆自然。（翻攝畫面）中央社記者張榮祥台南傳真 106年7月5日
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