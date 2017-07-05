屏東塑膠廠大火 高雄派無人機監測中央社 (2017-07-05 18:50)
屏東萬丹鄉一家棧板塑膠工廠5日大火造成濃煙上竄驚人，高雄市環保局派出監測車和無人飛機（中），進行污染範圍與空氣品質監測，並呼籲有呼吸道系統症候群民眾盡量不要外出。（高雄市環保局提供）中央社記者陳朝福傳真 106年7月5日
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