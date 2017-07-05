經濟部中小企業處免費課程 「創業家必上的十一堂課」助您驗證市場穩健創業



(中央社訊息服務20170705 15:37:43)為加強青年創業動能，打造創業型社會，協助創業者或有意創業者透過創業主題型課程提升創業者專業知能，掌握最新創業趨勢、經營理念與資訊，並結合經濟部中小企業處相關創業輔導、資金融通等措施，協助青年建構完整創業能力，啟發創意、創新思維，協助完成創業夢想，使中小企業永續經營。



今年度"唯一一場"台中的「產品市場驗證課程」將於8/19-20於逢甲大學第三國際會議廳舉行，內容涵括了欲創業者及創業者最想知道的「如何將點子打造成產品」、「如何進行市場驗證」及打造「全新的商業模式」，這些都是創業家在創業0-1階段最容易遇到的創業瓶頸，在這堂完全免費的課程中，講師將以深入淺出的方式帶領學員一窺創業的奧妙，心動的你還不趕快報名!名額十分有限，意者從速!!



報名網址：https://www.smelearning.org.tw/learn/course/entity_detail.php?&act_id=173010172



(請先辦理中小企業網路大學校帳號，並進行創業能力診斷之後方可報名該課程)



-------------------------------------------------------------------主辦單位：經濟部中小企業處承辦單位：中華民國全國青年創業總會中小企業網路大學校：https://www.smelearning.org.tw/馬上辦服務中心專線：0800-056-476(經濟部中小企業處廣告)



訊息來源：社團法人中華民國全國青年創業總會



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