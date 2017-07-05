高中職生新世紀領導人才培育營樹科大登場



(中央社訊息服務20170705 15:13:13)由教育部國民及學前教育署委託國立旗美高中辦理的第16期初階南二區「高級中等學校學生新世紀領導人才培育營」假樹德科大登場，120位學員連續六天在美麗的樹德科大校園努力學習，期待營隊結束後個個脫胎換骨、收穫滿滿。



身兼培育營主任的旗美高中校長蔣壁輝勉勵學員藉由六天五夜的訓練活動，能逐步具備領導人才的初階達人。培育營活動涵蓋專題演講、小組分享、個案研討、體驗實作、工作坊、會心團體等核心課程內容，學習領導的技巧與概念，未來並能善加運用融會貫通，充實自己的適應力、資訊力、溝通力、學習力、生產力等五力，成為各行各業的菁英。



地主校的樹德科大陳清燿也親自參與開幕式，表達歡迎之意，並由旗美高中蔣壁輝校長頒贈感謝狀，感謝樹德科大行政團隊在暑假招生季的全力協助，包括總務處場地規劃、學務處對交通校安的關懷、公共事務室行政作業的協調整合，讓大學端與高校端攜手合作共享資源，嘉惠學子。



訊息來源：樹德科技大學



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