以「國家」榮銜獎勵工藝志業者 2017年「國家工藝成就獎」即日起開始徵選 報名日期為8月14日開始至8月18日截止



(中央社訊息服務20170705 14:51:54)由文化部指導，國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）主辦之「國家工藝成就獎」徵選活動，自8月14日起開始報名，敬請工藝界先輩踴躍報名參加徵選。



工藝中心主辦「國家工藝成就獎」目的在表達對於長期堅持以「工藝」為志業者的尊重與肯定，今年恢復原有名稱，以「國家」榮銜獎勵工藝志業者，使得獎者更受尊崇，除了彰顯工藝師的工藝創作成就，以及長久為工藝創作的奉獻精神，亦包括對傳承技藝及培育人才、創新技法、學術研究及文化交流等方面有顯著貢獻者。分別於2007年選出漆藝大師王清霜、2008年竹藝大師黃塗山、2009年木雕大師施鎮洋、2010年陶藝大師蘇世雄、2011年陶藝大師蔡榮祐、2012年錫藝大師陳萬能、2013年竹編大師李榮烈、2014年木雕及萓礞j師施至輝、2015年陶藝大師張繼陶及2016年陶藝大師林添福，今年為第11屆。



工藝中心長期致力於推廣工藝努力不懈，希冀傳承「臺灣工藝」之精神，秉持嚴謹的態度及專業的素養辦理本項徵選活動，將敦聘專業人士組成審查會，經由入圍評定及決審等過程，評選出一位眾望所歸的「工藝」志業者，成為本年度的得獎者；得獎者可獲得獎金新臺幣陸拾萬元整、得獎證書乙張及獎座乙座。工藝中心除舉辦公開的頒獎儀式表揚外，另將為得獎者辦理展覽、出版個人專輯、拍攝紀錄片等相關獎後活動，以擴大此活動影響效果，期藉「國家工藝成就獎」之國家榮銜，對於其在工藝創作、研究或推廣等的具體成就，給予最實質的嘉許與肯定。



歡迎凡具中華民國國籍之國民，不限性別、年齡，均可自行參加或接受推薦參加；徵選簡章及報名表請至國立臺灣工藝研究發展中心網站http://www.ntcri.gov.tw/下載附件或來電索取。洽詢電話：國立臺灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館 (02)2388-7066分機121 盧小姐。



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訊息來源：文化部



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