7/8臺南生活美學館上演《島語》



(中央社訊息服務20170705 14:51:19)由文化部指導、國立臺南生活美學館主辦之「新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」，2017東南亞表演藝術賞將於7月8日(六)下午2時於美學館演藝廳推出《島語》舞臺劇，即日起歡迎至該館服務臺索取優先入場券。



《島語》是一齣關於新住民姊妹遠嫁來臺的故事。「新住民」這三個字在臺灣一點也不陌生，用來稱呼從他鄉來到臺灣扎根的人們，他們離鄉背井來到陌生的國度，儘管有文化、語言層層的隔閡，依舊樂觀地擁抱新生活，然而他們是如何跨越這些困難呢？可能是愛，是濃於水的情！如今，他們的孩子化作說書人，帶領觀眾一齊回顧他們的母親，從踏上臺灣這片土地後，一路走來的故事，那段艱苦酸澀卻充滿希望的故事，這些都將成為屬於你我的島語。



《島語》一劇由「Hernandez合南地劇團」創作及演出，該團成員大多是德科技大學表演藝術系的校友，而且團員中有不少人是新二代，因此發想以新住民議題為背景的戲劇創作，公演後大獲好評。而7月8日於國立臺南生活美學館演藝廳的演出，「Hernandez合南地劇團」將劇本重新調整，不僅增加故事的豐富性，也加入更真實的情感刻畫。



邀請大家7月8日一起來觀賞《島語》，聽聽這群年輕人如何訴說媽媽的故事。期盼透過這齣舞臺劇，拉近彼此心理距離，提升大眾對於東南亞文化藝術的認識與尊重，達到文化的交流與永續傳承。(廣告)



訊息來源：文化部



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