北藝大音樂學院甘美朗樂團與泰國樂團參與2017「仲夏來尞」活動演出



(中央社訊息服務20170705 14:38:09)由國立臺北藝術大學傳統音樂學系蔡淩蕙主任、李婧慧副教授與潘汝端老師帶領由音樂、傳音、舞蹈與電影系30多位師生組成之北藝大音樂學院甘美朗樂團與泰國樂團，於7月1日參與中華文化總會在臺北賓館所舉辦之2017「仲夏來尞」藝文聯誼茶會演出，演奏印尼峇里島甘美朗樂曲《Kebyar》、《Gambang》，以及泰國古典音樂- Krueng Sai樂曲《Bulan Loy Luen》與Piphat樂曲《Lao Damnern Sray》第二變奏等樂章。



傳音系蔡淩蕙主任表示，近年來新住民在臺灣人數逐年遞增，因此中華文化總會今年特別規劃將東南亞國家的音樂文化納入表演節目內容。由於傳音系師生今年4月曾前往峇里島和當地甘美朗樂團交流，另近年也於學期間多次舉辦泰國音樂大師班及工作坊，與進行成果發表，大受好評，故受邀參與此次的活動演出。



擔任此次演出總指導的李婧慧副教授說明，為了此次演出，特別從印尼與泰國訂製正統演出服裝，並邀請印尼藝術學院I Gusti Putu Sudarta老師與泰國布拉帕大學(Burapha University)音樂與表演藝術學院Sanchai Uaesilapa院長與Phongsathorn Sutham老師於演出前蒞校檢視同學們的學習成果。



這次的演出中，甘美朗曲目的第一首樂曲《Kebyar》，在節拍自由的前段之後接續一段小鈸群與鼓的競奏，原本用於即興演出，此次則特別融入臺灣傳統音樂的北管「鼓介」（即鑼鼓的節奏型），以呼應本次主題，強調南島文化的交融。 值得一提是，擔任此曲旋律領奏的是電影系三年級蔡恩禮同學，第二首《Gambang》領奏者則是音樂系三年級林澄心同學。



李婧慧副教授說明，雖然團員中有些人不是科班，由學生互相帶領，會的教不會的，生動又嚴格的教學，演出訓練過程充分展現傳統音樂生態的特性，就如同在峇里島，許多優秀的樂團成員都是村民，彼此切磋傳授技巧，而這就是傳統音樂的生態。



北藝大甘美朗課程始於1985年，當時的音樂系主任，也是北藝大前校長的馬水龍教授為了開闊學生的視野，特別聘請旅美韓國鐄教授為客座教授，購置臺灣第一套甘美朗樂器，來自峇里島安克隆甘美朗，並開設甘美朗音樂和世界音樂課程。也因此，這次樂團的同學們是透過選修「甘美朗的理論與實技」 (音樂系與傳統音樂系合開課程)所組成，分別來自不同系所，不同主修，包括北管、音樂理論、南管、琵琶、傳統戲曲、古琴、音樂學、鋼琴、中提琴、舞蹈文化研究與評論、電影等不同專業背景。



另於泰國古典音樂樂曲呈現部分，團員們以臺灣傳統音樂的根底，展現細膩優雅的泰語歌唱、拉絃、吹奏與擊樂功力，且在不同樂曲間交換樂器聲部，凸顯東南亞音樂共同的多元流動傳統。而透過跨國的音樂及樂器學習，也讓學生們能兼容並蓄，具備多元文化素養與展演能力。



訊息來源：國立臺北藝術大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/216696.aspx