大觀帆船隊捐贈臺海大造價2千萬42級競賽帆船



(中央社訊息服務20170705 13:30:02）大觀帆船隊捐贈2005年下水之義大利Grand Soliel 42 Race型競賽帆船VISION號及其零配件給國立臺灣海洋大學，由大觀帆船隊隊長吳競雄代表將帆船交到張清風校長手中，希望未來在海大帆船隊的經營之下，能讓這艘賽船發揮最大的效用，為我國帆船運動，再創輝煌佳績。 臺灣海洋大學張清風校長表示，海大在2013年成立帆船隊，陸續添購4艘27呎競賽型帆船及4艘15尺教學型帆船，成為國內陣容最龐大的大學帆船隊，成立以來在國內外賽事屢獲佳績。由於沒有越洋型帆船，為了參加臺日間重要帆船賽事「臺琉盃」，2014年獲得史德智先生出借「四月灣號」，2015年及2016年則由葉彥傑提供「亞伯號」參賽，分別在2014年獲「臺琉國際帆船賽獲得宮古-石垣賽段」第二名、2015年奪得「臺琉國際帆船賽-石垣島」分組第一名、2016年則獲「臺琉國際帆船賽B組總成績」第二名，未來相信有VISION號的加入，學生有更多的機會練習，將可在國際賽事中獲得更好的成績，為國增光。 VISION號是由大觀帆船隊隊長吳競雄與林旻辰、牟國強、李承志四人，2013年自日本引進Offshore Racing Congress國際帆船航海賽協會的Grand Prix 42 Class大獎賽42級標準型的Grand Soleil 42 Race型賽船做為訓練與參賽之用。 這艘VISION號競賽帆船，原來是亞洲各大帆船賽的冠軍常勝隊伍－日本Karasu帆船隊創辦人斜森保雄(Hasumori Yasuo)先生向義大利Grand Soleil造船廠量身訂製的賽船，當時造價含相關零配件約新臺幣2千萬元。在2005年下水後的數年間為Karasu帆船隊取得了許多優異的成績，2013年VISION號來臺之後，斜森保雄先生親自率領Karasu帆船隊教練團來臺指導，當時還以「帆船將臺灣與日本水手緊密地聯繫起來」為名，刊載於2013年12月號的日本舵社(Kazi)雜誌。 大觀帆船隊成立於2007年，由臺灣地區愛好帆船運動的同好自發組成，以參加國內外帆船比賽為目的的團體；由於最初參與帆船活動的地點在北台灣的淡水河流域。淡水河右岸為大屯山脈、左岸為觀音山脈，各取其名首字而成「大觀」，並禹帆船乘風浮浪於天地萬有之間，欽羡讚嘆「如是大觀」之意。經過多年所累積的參賽心得，隊友們覺得要獲得良好的成績必奠基於平日的訓練。 臺灣海洋大學帆船隊是國內帆船賽事的常勝軍，2013年獲「臺琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽」分組第二名、「大陸太湖盃帆船賽」第五名、「海峽兩岸大學生帆船賽」第八名、「宜蘭國際大學帆船賽」第一名/第六名，2014年「臺琉國際帆船賽獲得宮古-石垣賽段」第二名、「臺琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽」分組第二名、「大專盃重型帆船對抗賽」分別獲得第一名/第二名/第六名，2015年「臺琉國際帆船賽-石垣島」分組第一名、「臺琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽」第二名/第三名、「花蓮洄瀾盃帆船賽」第二名、「廈門第五屆兩岸大學生帆船賽」臺灣組第二名/兩岸大學生組第十名、2016年「臺琉國際帆船賽B組總成績」第二名、「太湖盃第八屆帆船賽C組學員組」第三名、「太湖盃第八屆帆船賽D組俱樂部組」第三名、第四名、「海峽兩岸大學生帆船賽」第八名、「全國大專帆船錦標賽」第二名，2017年「第五屆澎湖縣帆船週系列賽索托27組總成績」第一名。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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