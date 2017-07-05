臺海大與台灣重帆協會合作培育帆船運動人才



(中央社訊息服務20170705 13:29:12)國立臺灣海洋大學今天與台灣重型帆船協會簽署「國際帆船教育推廣合作備忘錄」，雙方將以互助學習的精神，建立產學合作機制，強化帆船教育推廣，共同培育帆船運動人才。 合作備忘錄簽約儀式在海大小艇碼頭舉行，由臺灣海洋大學張清風校長與台灣重型帆船協會林隆毅理事長代表簽署，未來雙方將雙共同籌辦帆船賽事或體驗活動，推動學生校外實習計畫，辦理教育推廣與訓練課程，增進國內海洋休閒運動發展。 透過這次的合作，台灣重型帆船協會將提供臺灣海洋大學學生實習場所與實習機會，同時透過教育訓練課程、演講、座談，結合理論與實務，增進學生專業性與經驗累積。同時，雙方將合作開設教育訓練或國際認證等課程，推廣並培育國內帆船運動人才。 近年來，臺灣海洋大學積極推廣各項海洋休閒運動，投注大量資源，陸續添購8艘帆船及數十艘獨木舟，並在102年成立帆船隊，推展帆船運動。台灣重型帆船協會特別敦聘張清風校長擔任榮譽理事，希望能在張清風校長的支持下，讓臺灣帆船運動更蓬勃發展。 張清風校長表示，臺灣四面環海，海洋資源與生態豐富、海岸景觀優美，擁有極佳的海洋休閒觀光資源，近年來海岸及海洋相關活動日益蓬勃發展，加上國人對於休閒娛樂的日益重視，發展海洋相關休閒活動具有無限的市場潛力。 張校長說，海大位於北海岸及東北角風景區的中繼位置，連結北臺灣的海洋休閒廊道，校區濱海，擁有小艇碼頭海域教育訓練場地，同時校內各項專業及體育設施完善，非常適合發展海洋休閒活動，包括獨木舟、潛水、帆船、風浪板運動等等，未來將持續推動，希望發展成為海洋活動教育的重鎮。 台灣重型帆船協會Taiwan Keel Boat Association(T.K.B.A) 以推廣國際重型帆船競賽與休閒航海運動為宗旨，是一個提升臺灣國際形象，建設國人海洋休閒運動水準的典範組織，設址於新竹高鐵特區，希望利用高鐵便捷優勢串聯國內各地重帆組織，共同為提升國內重型帆船運動環境而努力。



訊息來源：國立臺灣海洋大學



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