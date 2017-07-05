中華開放教育聯盟專訪正修MOOCs



(中央社訊息服務20170705 11:50:10)推廣磨課師(MOOCs)有成，註冊人數屢獲Sharecourse平台熱門課程之冠的正修科技大學，今天吸引中華開放教育聯盟前來「取經」，正修科大圖書資訊處長施文玲有感而發的說，4年前不小心投入這場教育革命，卻也讓人視野大開、接軌國際，老師翻轉教學更創新突破，更培養學生自主學習，107年可望再推出圖書利用教育、失智症照護、時尚美人及機器人，讓課程更多元化。 在企業團體、大專校院擁有60多位會員的「中華開放教育聯盟」一行人，今天風塵樸樸來到正修科技大學採訪推廣磨課師(MOOCs)有成的重要推手圖書資訊處長施文玲，了解行政運作流程及國內外如何推廣。 施文玲指出，103年投入磨課師(MOOCs)線上平台，當時主要以前海生館長、正修科大講座教授方力行開設的「海洋之窗」為主，廣受好評，對磨課師(MOOCs)團隊帶來無比的信心，如今已發展出9門課程，獲教育部數百萬元的補助。 正修科大對磨課師(MOOCs)課程的行政運作有相當嚴格的管控，且早在一年前就開始培訓師資，並在校內平台run，隔年計畫補助的通過率將能大大提高，與一般大學拿到計畫補助後再開始運作有些差別。 也就是說，申請磨課師(MOOCs) 計畫補助前一年，圖資處就開始進行預備課程培訓、校內課程遴選、投入資源製作及校內平台開課作業，等一拿到計畫補助，隨即建置完整課程，並集體校外推廣。 行銷推廣分為大專校院、中等教育及全民教育三條路線，「海洋之窗」會與海洋相關教育機構如中山大學、海洋大學及高雄海洋科技大學、海生館、海科館合作；「飲食文化」與「溫泉養生」課程則會跟高雄餐旅大學、屏東科技大學與弘光科技大學共同推廣合作。 中等教育推廣則選擇鄰近國高中職學校，以入班宣導及老師帶班加入課程的方式，進行 MOOCs 課程的深度推廣，目前已與 30 所以上的高中職、國中學校及全國 9 所海事學校結盟，共享正修科大的 MOOCs 課程，今年並將持續擴大至校園周邊社區、民間協會，讓更多民眾感受 MOOCs 的魅力。 至於海外推廣則透過正修科大國際事務處，將磨課師(MOOCs)課程行銷到美國、日本及東南亞國家，讓正修品牌享譽國際。



訊息來源：正修科技大學



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