與韓國高校推動亞太創業合作 校園學生也可以成為創業明星



(中央社訊息服務20170705 11:49:40)隨著創新創業成為全球經濟動能要角，各大學正如火如荼推動校園創新創業扎根發展，創業學程幾乎已成大學的顯學。為擘劃亞太創業合作願景，中華大學與韓國建陽大學、祥明大學、技術教育大學簽署策略合作備忘錄，開啟四校創新創業合作契機，全力推動亞太青年創業合作發展。



中華大學創新創業中心主任張耀文表示，學校以「創新、創意、創業」為辦學特色，努力鏈結產官學研資源和資金，不僅連續3年獲教育部補助成立創新創業中心，同時成立多間校園企業，今年更與實踐家教育集團共同成立「實踐家國際創業學院」，形塑校園三創氛圍與友善創新創業生態系統。



韓國建陽大學、祥明大學及技術教育大學三校師生一行31人籌組「SK飛翔Challenge-Up台灣進修團」到台灣進行創業交流，並與中華大學創新創業中心簽署策略合作備忘錄，開啟兩國四校創新創業合作，推動亞太青年創業合作新發展。



由中華大學學生創業之鄉風騎跡公司及彥辰科技公司特別參與交流，並分享提供自行車旅遊服務、薄型喇叭專利技術之應用與公司經營與創業籌資之經驗交流，韓國師生對於校園創業公司相當驚喜，並提出許多問題進行交流。期待本次的台韓高校的創業交流，可以開展推動亞太創業合作目標，實踐鏈結亞洲創新創業生態圈的新願景。



訊息來源：中華大學



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