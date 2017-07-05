朱宗慶打擊樂團甄選 第二屆JPG擊樂實驗室創意團隊



(中央社訊息服務20170705 11:49:17)由朱宗慶打擊樂團與瓷林企業合作主辦的「JPG擊樂實驗室」，今年從6月1日至7月10日，舉辦第二屆JPG擊樂實驗室創意團隊徵件，預計選出五個團隊，最高給予七十萬元創作補助。只要是年齡35歲以下的年輕藝術家，提出以打擊樂為發展核心的跨領域的創作企劃案，不設限形式、領域、媒材及場域，以個人或團體的方式皆可報名。



從去年九月起跑的JPG實驗室，第一屆五組團隊，剛剛舉行企劃的期中發表，各團隊發揮想像，找到來自不同領域的合作夥伴，包括新媒體、互動裝置、影像、劇場等領域，實驗各種打擊樂的可能性。從期中發表的內容看來，有許多跳脫了「演出」型態的發想，包括讓打太極的動作發出聲音、用吃棒棒糖的方式聽到廣播、將水果改造成會發聲的樂器，或看見聲音如何被切割成分子再重組，並用電腦影像呈現。一年來的實驗成果即將在今年9-10月陸續發表。



朱宗慶藝術總監表示，實驗的過程，是依照每個團隊的想法，由樂團提供資源、人脈、經驗與課程，以育成方法，協助各組構思、創意激盪、企劃撰寫、執行製作、行銷宣傳一步步實踐創意，但不介入創作，希望看見擊樂新生代與時俱進的想法變化以及成長；從去年至今，每個團隊的企劃都有了完全不同的變化，想法正逐步落實，讓人非常期待最終的成果。



第二屆「JPG擊樂實驗室」特別提前開放對外徵選，將更多資源回饋到臺灣年輕藝術家身上，期待以「資源共享、創意加成」的理念，讓更多打擊樂的新秀能開創、探索藝術實驗性以及未來可能性的想像。將實驗室文化引至表演藝術，以「容許失敗，挑戰自我」的精神鼓勵新世代發揮想像力及實驗精神，期待年輕人從中跳脫熟悉的模式，尋找出不同的跨界可能。



更多報名資訊請上官網 ►►http://jpglab.jpg.org.tw/



訊息來源：財團法人擊樂文教基金會



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