記者黃村杉／新北報導

新北市經濟發展局為讓相關產業更加了解並推廣節能觀念，針對「水電裝置業」、「室內承裝業」、「物業管理業，」以及「公寓大廈管委會」等從業人員，推出全額免費節能培訓課程，希望水電專業與節能技術結合所產生的加成效果，能進一步擴散並落實至民眾日常生活中。

張峯源局長表示，新北市於103至105年開辦綠產學院，培訓至少240位服務於產業大用戶企業的能源管理人員或中高階幹部，提升專業節能知識以協助企業落實節能措施。

為擴大培育節能服務人才，並將相關資訊傳遞到商家及每戶家庭，新北市領先全國推出水電大師節能培訓課程，透過對水電師的節能教育，提供社會大眾更安全、專業又省能省錢的水電修繕服務，有效建構社會節能意識並帶動各界參與。

台灣水電安全協會林書暉秘書長兼創辦人說，民眾習慣請水電行進行空間修繕，水電師傅如果具有節能觀念，於服務中納入節能設計，不僅提升水電裝置產業競爭力，同時也成為節能資訊推廣的最佳媒介，將節能觀念帶入商店與住家。

林書暉表示，水電師在提供水電工程及室內配線時，如能同時鼓勵用戶選用節能照明與設備，並由水電師於配線上採分區設計，不僅有助於降低線路負載，減少電線過熱起火的可能，更可協助用戶節省至少40%的省電效益。

另也提醒民眾高達20年以上的電線應汰舊換新，選購環保署認定之環保標章與符合屋內線路裝置法規規定之安全認證的電線電纜，既安全又可省下8%的線路電能損耗。

經發局表示，課程開放報名至7月20日，並強調為鼓勵水電師傅參與，此次課程不僅全面免費，還規劃平日班與假日班提供彈性的時間選擇，課程設計更強調實務操作教學以符合所需。培訓內容分別為「節能減碳檢測」，「綠能與節能裝置」，「綠建築節能設計」等，包含綠屋頂類型、功能與建置方式。