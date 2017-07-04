創造健康職場 勞部辦員工協助教育訓練中央社 (2017-07-04 14:56)
（中央社記者余曉涵台北4日電）勞動部今天表示，106年7月至9月將辦理7場次「員工協助方案」教育訓練，以強化企業促進職場勞工身心健康的專業知能。
「員工協助方案」是促進職場勞工身心健康的措施，企業透過推動「員工協助方案」，可協助員工紓解在工作、生活或健康面的問題與壓力，幫助員工安心與有效率地工作，激發員工的創意與潛力，為企業帶來正向組織士氣與生產力。
為了強化企業規劃員工協助方案專業知能，勞動部7-9月將辦理7場次針對職場健康、員工關懷及危機管理等主題，辦理安排「員工協助方案」教育訓練。
在職場健康系列課程，規劃「職場身心警訊預防」、「情緒管理與減壓技巧」等，培訓企業發展促進員工身心健康措施。
在員工關懷系列課程，規劃「協助員工工作調適及友善職場營造」、「支持員工家庭照顧措施」等，讓企業學習針對有工作適應困難、家庭照顧等需求員工，規劃個別化協助措施，以支持員工順利適應工作。1060704
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