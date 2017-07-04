假環保抗爭真包工程 四工程蟑螂被抓中廣新聞網 (2017-07-04 14:40)
高雄市警方破獲一個假借環保自救會名義、惡意阻撓工程進行的不法集團，這個集團利用這種手法迫使廠商出面談判，再趁機介入，承包工程，從中牟取利益，警方一舉逮捕四名集團成員，全部依組織犯罪移送橋頭地檢署偵辦，並提報治平對象。
（溫蘭魁報導）
高雄市刑大偵三隊隊長徐文鴻指出，這個集團的張姓首腦103年5月成立「高雄市永安區保護環境自救會」，並擔任會長，結合當地的不良份子，一旦發現地方上準備開發大型建設工程，就率眾惡意阻撓施工「遇到有那個工程在進行的時候，他就以環保的名義進行阻撓，等到廠商跟他達成協議，轉包給他們自家的開發工程公司，他就不會再阻撓。」
徐文鴻隊長進一步指出，去年10月，有一家工程公司負責永安紙廠設廠，並開發永安區烏樹林20多公頃填平計劃，張姓嫌犯即利用所屬的開發公司，承包紙廠的地基與蓄洪池等工程，並趁著承包工程之便，多次竊取其他包商的鋼筋水泥，甚至強行取走廠房的發電機和鋼材等物品，如果被害公司的警衛上前阻止，張姓嫌犯就率眾將警衛打到重傷住院。
警方接獲多家被害廠商報案後，成立專案小組偵辦，昨天(3日)將包括張姓男子和三名手下拘提到案，瓦解這個工程蟑螂集團，並且依殺人未遂、侵占、傷害以及組織犯罪等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，同時提報治平對象。（照片：翻攝高市刑大偵三隊蒐證畫面）
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