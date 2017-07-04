潘孟安縣長4日在開放前夕特地前往視察工程及週邊環境美化成果。（圖／記者陳宗傑攝 , 2017.07.04）

屏東縣立游泳池因去年2月美濃大地震導致破損漏水、不堪使用，屏東縣政府在多方考量評估後決定拆除，與相鄰的屏東書院規劃整體綠美化景觀，變身為綠意盎然的書香園地，即將於7月5日起重生開放，未來承載屏東人的記憶延續城市新的故事。

潘孟安縣長今(4)日在開放前夕特地前往視察工程及週邊環境美化成果。潘縣長表示，屏東書院被列為國家三級古蹟，迄今仍保有傳統講堂、祀殿及齋舍格局，以往只有在教師節祭孔時才開放，在與縣立游泳池整併為書院園區後，目前每週二至週日早上8點至中午12點，下午13點30分至17點30分開放入館，縣府近日內將安排志工進駐，導覽民眾參觀，未來並舉辦各項藝文活動，重新活絡書院功能。

此外，配合屏東書院園區，縣府工務處之前辦理屏東市公有地（中正街廓）環境綠美化工程，也將7月底前完成停車場部分，預計可提供106格停車格位，先行開放民眾使用，加上公一用地後續完成闢建，屆時將形成完整綠地公園，為屏東市新增富有文學涵養又充滿綠意的休閒空間。

使用超過一甲子的屏東縣立游泳池，在拆除前經文資委員現場勘查，建議留保看台、水井部分，其餘部分拆除改善為公園綠地，增設荷花池、休憩座椅、廣場、景觀燈飾，並種植喬木與大片草皮，搭配孔廟古色古香建築，洋溢濃濃書香氣息，潘縣長歡迎民眾相約一起來屏東書院綠地園區走走。