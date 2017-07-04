縣立游泳池走過一甲子 變身屏東書院綠地園區NOWnews今日新聞 (2017-07-04 14:40)
屏東縣立游泳池因去年2月美濃大地震導致破損漏水、不堪使用，屏東縣政府在多方考量評估後決定拆除，與相鄰的屏東書院規劃整體綠美化景觀，變身為綠意盎然的書香園地，即將於7月5日起重生開放，未來承載屏東人的記憶延續城市新的故事。
潘孟安縣長今(4)日在開放前夕特地前往視察工程及週邊環境美化成果。潘縣長表示，屏東書院被列為國家三級古蹟，迄今仍保有傳統講堂、祀殿及齋舍格局，以往只有在教師節祭孔時才開放，在與縣立游泳池整併為書院園區後，目前每週二至週日早上8點至中午12點，下午13點30分至17點30分開放入館，縣府近日內將安排志工進駐，導覽民眾參觀，未來並舉辦各項藝文活動，重新活絡書院功能。
此外，配合屏東書院園區，縣府工務處之前辦理屏東市公有地（中正街廓）環境綠美化工程，也將7月底前完成停車場部分，預計可提供106格停車格位，先行開放民眾使用，加上公一用地後續完成闢建，屆時將形成完整綠地公園，為屏東市新增富有文學涵養又充滿綠意的休閒空間。
使用超過一甲子的屏東縣立游泳池，在拆除前經文資委員現場勘查，建議留保看台、水井部分，其餘部分拆除改善為公園綠地，增設荷花池、休憩座椅、廣場、景觀燈飾，並種植喬木與大片草皮，搭配孔廟古色古香建築，洋溢濃濃書香氣息，潘縣長歡迎民眾相約一起來屏東書院綠地園區走走。
關鍵字：
上一則：車禍送醫又被撞 婦人大嘆禍不單行
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
RICHOME 沙發椅．沙發椅組．MSL 沙發椅．單人沙發椅．三人座沙發椅．kotas 沙發椅．Lounge 沙發椅．L 沙發椅．BuyJM 沙發椅．Lincon 沙發椅．和室沙發椅．扶手 沙發椅．調整 沙發椅．伊登 沙發椅．3人 沙發椅．月亮沙發椅．透氣 沙發椅．迷你 沙發椅．YoStyle 沙發椅．三人沙發椅．三用沙發椅．couch 沙發椅．氣壓 沙發椅．三用 沙發椅．intex 沙發椅．gargu 沙發椅．DOWANA 沙發椅．迷你沙發椅．鋼管 沙發椅．Z.O.E 沙發椅
被害人託夢 15年前命案現破案曙光【NOWnews今日新聞】
逼打「分手砲」再絞殺母女 恐怖情人死刑定讞【NOWnews今日新聞】
兩岸青少年文藝營 方文山分享創作訣竅與經驗【台灣好新聞報】
入住五子命案凶宅 新屋主笑稱：免驚啦！【NOWnews今日新聞】
屏東萬丹塑膠工廠大火 黑煙竄天連高雄都看的到【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》