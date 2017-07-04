（中央社記者陳偉婷台北4日電）疾管署今天表示，上週門急診類流感就診人次超過12萬，比前一週上升，估計應已攀到頂點，上升幅度已趨平緩，預計疫情會逐漸趨緩。



衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，第26週（6月25日至7月1日）國內門急診類流感就診人次12萬7521人次，比前一週（11萬9367人次）上升6.8%，但增加幅度比前3週低（第23至25週就診人次增幅分別為14.1%、13.7%、26.9%）。



疾管署疫情中心主任劉定萍表示，上呼吸道/類流感群聚通報及檢出流感陽性件數連續兩週下降，發生場所多為人口密集機構。雖然疫情增幅趨於平緩，但目前流感疫情仍處於高水平，預計7月疫情會逐漸趨緩。



上週新增99例流感併發重症確定病例，主要感染型別為H3N2；另新增7例重症死亡病例，個案發病年齡介於32歲至95歲，均有慢性病史。



疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案中有6例沒接種本流感季疫苗。7人病程類似，一開始有類流感症狀，陸續發生喘呼吸困難，就醫多已併發肺炎，死因也是肺炎和呼吸衰竭。



根據統計，這個流感季（去年7月1日起）累計859例流感併發重症確定病例，其中86例死亡，為近6個流感季同期累積個案數次低。



疾管署表示，流感疫情應會逐步趨緩，但現在疫情還在高水平，建議民眾應持續保持衛生習慣及就醫警覺，若有呼吸道症狀，應配戴口罩，打噴嚏以手帕遮住口鼻或用衣袖代替，生病在家休息；暑假期間學童參加安親班或團體課程，更應落實生病不上班不上課，降低病毒傳播機會。1060704